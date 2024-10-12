«Астана» — МБА-МАИ: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 октября, пройдёт матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Астане между собой сыграют «Астана» и МБА-МАИ. Начало игры запланировано на 12:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

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Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 12 октября 2024, суббота. 12:00 МСК Астана Астана Не начался МБА-МАИ Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. После игры также будет доступна запись прямого эфира.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде).