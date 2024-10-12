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Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
16:00 Мск
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Локомотив-Кубань — Самара: во сколько начало матча Единой лиги ВТБ 2024/2025, смотреть трансляцию в России, 12 октября

«Локомотив» — «Самара»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 12 октября, пройдёт матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Краснодаре между собой сыграют «Локомотив-Кубань и «Самара». Начало игры запланировано на 16:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Для ознакомления с протоколом встречи просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. После игры также будет доступна запись прямого эфира.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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