Названо игровое условие, не поддававшееся Леброну в НБА с 2021 года

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не попал в корзину 16 бросков подряд, которые могли принести его команде победу или вывести вперёд в счёте в последние 30 секунд матчей.

По информации BricksCenter в социальной сети X (ранее Twitter), Леброн в последний раз реализовывал победный бросок в феврале 2021 года.

Напомним, Леброн является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, столько же раз Король выигрывал награду самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата и финальной серии.

39-летний Джеймс с 2018 года выступает в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В предстоящем сезоне Леброн станет первым в истории НБА отцом, который сыграет со своим сыном в официальном матче.