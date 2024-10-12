УНИКС — «Автодор»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 октября, пройдёт матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Казани между собой сыграют УНИКС и «Автодор». Начало игры запланировано на 18:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Для ознакомления с протоколом встречи просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.

Отметим, что прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. После игры также будет доступна запись прямого эфира.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).