Расписание всех матчей Евролиги 11 октября

Сегодня, 11 октября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. В общей сложности болельщики увидят три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Расписание матчей Евролиги 11 октября:

21:15 мск — «Олимпиакос» — «Жальгирис»;

21:30 мск — «Олимпия» — «Париж»;

21:30 мск — «Барселона» — «Альба».

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл действующего в тот момент обладателя титула «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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