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Расписание всех матчей Евролиги 11 октября

Расписание всех матчей Евролиги 11 октября
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Сегодня, 11 октября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. В общей сложности болельщики увидят три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Расписание матчей Евролиги 11 октября:

21:15 мск — «Олимпиакос» — «Жальгирис»;
21:30 мск — «Олимпия» — «Париж»;
21:30 мск — «Барселона» — «Альба».

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл действующего в тот момент обладателя титула «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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