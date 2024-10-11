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«Пытаемся подписать Леброна Джеймса». Шарунас Ясикявичюс пошутил в беседе с репортёром

«Пытаемся подписать Леброна Джеймса». Шарунас Ясикявичюс пошутил в беседе с репортёром
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Главный тренер турецкого «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс пошутил над тем, что его клуб пытается подписать форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Отметим, что «Фенербахче» потерял одного из лидеров команды Скотти Уилбекина, который получил травму крестообразной связки. В связи с этим Шарунаса спросили, какого типа игрока команда ищет.

«Мы пытаемся подписать Леброна Джеймса. Пока он сказал нам, что не придёт, потому что у него есть контрактные обязательства с «Лейкерс», — сказал Ясикявичюс на пресс-конференции после матча с «Анадолу Эфес» в Евролиге.

Напомним, «Фенербахче» на выезде обыграл «Анадолу Эфес» со счётом 83:78. Команда под руководством Ясикявичюса ранее одержала победу над «Олимпиакосом» в Евролиге — 82:71.

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