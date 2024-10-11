Клэй Томпсон: Дончич и Ирвинг позволяют мне меньше беспокоиться о нападении

Новоиспечённый атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон высказался после предсезонного матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», где его команда потерпела поражение со счётом 102:107.

«Внести свой вклад в этот сезон? Это действительно приятно, особенно когда в команде есть такие выдающиеся атакующие игроки, как Лука и Кайри. Это позволяет мне меньше беспокоиться о нападении и сосредоточиться на защите, как я делал это раньше.

Я всё ещё хочу доказать, что остаюсь таким же хорошим защитником, каким был раньше. Я искренне верю в свои способности и с нетерпением жду возможности показать, что могу успешно защищаться против лучших игроков в лиге.

Для меня это шаг в правильном направлении. Я готов бросать вызов каждому игроку с мячом и переключаться на любого соперника. Я горжусь своей защитной игрой и готов сделать всё возможное, чтобы помочь команде», — поделился Томпсон во время пресс-конференции.