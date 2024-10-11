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Клэй Томпсон: Дончич и Ирвинг позволяют мне меньше беспокоиться о нападении

Клэй Томпсон: Дончич и Ирвинг позволяют мне меньше беспокоиться о нападении
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Новоиспечённый атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон высказался после предсезонного матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», где его команда потерпела поражение со счётом 102:107.

НБА — предсезонные матчи
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
102 : 107
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Даллас Маверикс: Гэффорд - 15, Харди - 12, Ирвинг - 12, Проспер - 10, Динвидди - 10, Томпсон - 10, Маршалл - 6, Sharp - 6, Гортман - 6, Гримс - 5, Лайвли - 4, Пауэлл - 4, Лоусон - 2, Miller, Уильямс, Эдвардс, Вашингтон, Клебер , Дончич, Моррис
Юта Джаз: Маркканен - 26, Джордж - 14, Коллинс - 14, Кларксон - 13, Секстон - 12, Сенсабо - 10, Кесслер - 9, Williams - 4, Collier - 3, Хендрикс - 2, Миллз, Престон, Юбэнкс, Михайлюк, Filipowski, Поттер, Джузэнг, Чьебв

«Внести свой вклад в этот сезон? Это действительно приятно, особенно когда в команде есть такие выдающиеся атакующие игроки, как Лука и Кайри. Это позволяет мне меньше беспокоиться о нападении и сосредоточиться на защите, как я делал это раньше.

Я всё ещё хочу доказать, что остаюсь таким же хорошим защитником, каким был раньше. Я искренне верю в свои способности и с нетерпением жду возможности показать, что могу успешно защищаться против лучших игроков в лиге.

Для меня это шаг в правильном направлении. Я готов бросать вызов каждому игроку с мячом и переключаться на любого соперника. Я горжусь своей защитной игрой и готов сделать всё возможное, чтобы помочь команде», — поделился Томпсон во время пресс-конференции.

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