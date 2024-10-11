В стамбульском дерби в Евролиге произошла драка
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Вчера, 10 октября, в регулярном чемпионате Евролиги состоялся матч между турецкими клубами «Анадолу Эфес» и «Фенербахче». Обе команды представляют Стамбул.
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
10 октября 2024, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
78 : 83
Фенербахче
Стамбул, Турция
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Уиллис
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Zagars, Колсон, Марьянович, Берч
В концовке третьей десятиминутки под кольцом сцепились атакующий защитник Элайджа Брайант из «Анадолу Эфес» и лёгкий форвард Тарик Биберович из «Фенербахче». Чтобы разнять игроков, в ситуацию вмешались другие баскетболисты и арбитры встречи. В результате оба получили удаления.
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Сам матч закончился со счётом 83:78 в пользу «Фенербахче». В следующем туре Евролиги «Фенербахче» примет «Црвену Звезду», а «Анадолу Эфес» на выезде сыграет с «Маккаби».
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