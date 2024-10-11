В стамбульском дерби в Евролиге произошла драка

Вчера, 10 октября, в регулярном чемпионате Евролиги состоялся матч между турецкими клубами «Анадолу Эфес» и «Фенербахче». Обе команды представляют Стамбул.

В концовке третьей десятиминутки под кольцом сцепились атакующий защитник Элайджа Брайант из «Анадолу Эфес» и лёгкий форвард Тарик Биберович из «Фенербахче». Чтобы разнять игроков, в ситуацию вмешались другие баскетболисты и арбитры встречи. В результате оба получили удаления.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Сам матч закончился со счётом 83:78 в пользу «Фенербахче». В следующем туре Евролиги «Фенербахче» примет «Црвену Звезду», а «Анадолу Эфес» на выезде сыграет с «Маккаби».