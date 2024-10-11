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Кевин Гарнетт назвал легендарного баскетболиста, чьи выпады ему не удавалось парировать

Кевин Гарнетт назвал легендарного баскетболиста, чьи выпады ему не удавалось парировать
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт поделился впечатлениями от игры против легендарного баскетболиста и двукратного чемпиона лиги Хакима Оладжьювона, завершившего карьеру в 2002 году.

«Чувак, Дрим («Мечта» — прозвище Хакима Оладжьювона. — Прим. «Чемпионата») умел подначивать, но его слова были настолько изысканными, что я даже не знал, как ответить. Когда я только пришёл в лигу из Чикаго, у меня был стиль Чикаго — быстрые, резкие движения.

И вот Дрим мог так подловить тебя, что ты начинал задумываться: «Я же мужчина! Как он так ловко отвечает?» И ты такой: «Ладно, Дрим, моя ошибка» Понимаешь, о чём я? Да. Я использую боковое движение», — рассказал Гарнетт во время подкаста All The Smoke.

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