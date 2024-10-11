Баскетболист системы «Зенита» продолжит карьеру в Ираке

Игрок системы баскетбольного клуба «Зенит» Тимофей Ващенко подписал контракт с клубом «Аль-Кахрабаа», который базируется в столице Ирака Багдаде.

В прошлом сезоне 17-летний баскетболист был одним из ключевых в составе молодёжной команды «Зенита». К тому же Ващенко помог клубу с берегов Невы стать победителем Единой молодёжной лиги. Игрок принял участие в 48 матчах, в среднем набирая 9,9 очка, делая 5,8 подбора и 1,7 передачи.

Отметим, что Ващенко неоднократно вызывался в состав сборной России разных возрастов. В 2021 году он выступал за сборную U16 в Еврочелленджере. На турнире Тимофей сыграл в пяти матчах, в среднем записывая на свой счёт 2,8 очка, 5 подборов и 1,4 передачи. На тот момент баскетболисту было 14 лет.