Джейсон Тейтум поделился фото знакового момента с участием Леброна Джеймса

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился фотографией знакового момента в своей карьере, в котором он вколачивает слэм-данк через баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Фото: https://x.com/LegionHoops

Напомним, 26-летний Тейтум в минувшем сезоне стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «кельтов». «Бостон» впервые с 2008 года поднял кубок Ларри О’Брайена над головой. К тому же клуб из Массачусетса обогнал «Лос-Анджелес Лейкерс» по количеству титулов в НБА. Теперь на счету «Селтикс» 18 трофеев, а у «озёрников» — 17.

Отметим, что «Бостон» является фаворитом сезона-2024/2025 в борьбе за чемпионство.