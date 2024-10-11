Адам Сильвер: присутствие НБА на международной арене приносит положительные результаты

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал нынешние взаимоотношения североамериканской лиги с китайским правительством.

«Я полагаю, что в какой-то момент мы сможем вернуться к играм в Китае. До пандемии у нас произошёл известный инцидент, связанный с твитом, в результате которого китайское правительство временно приостановило наши трансляции. Мы приняли это решение, оставаясь верными нашим ценностям. Мы оцениваем, какой вклад можем внести в развитие этих обществ. Мы готовы напрямую решать возникающие проблемы. В современном мире редко бывает что-то абсолютно однозначное.

Мы не утверждаем, что критика или наличие противоположных точек зрения являются несправедливыми. Как лига мы пришли к коллективному решению, что расширение нашего присутствия на международной арене приносит положительные результаты и соответствует нашей миссии по продвижению здоровья и благополучия в баскетболе», — приводит слова Сильвера The Athletic.

Отметим, что речь идёт о твите генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори в октябре 2019 года, в котором он выразил поддержку протестам в Гонконге. Эта публикация вызвала негативную реакцию со стороны китайских властей и привела к временной приостановке трансляций НБА в Китае.