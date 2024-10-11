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Джеймс Харден показал, как он работает над необычным приёмом

Джеймс Харден показал, как он работает над необычным приёмом
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден на тренировке показал, как работает над необычным приёмом.

Отметим, ранее 35-летний баскетболист уже использовал данный элемент в предсезонном матче с «Голден Стэйт Уорриорз», который завершился победой «воинов» со счётом 91:90. Правда, тогда Харден не попал в цель.

Напомним, сезон-2024/2025 станет вторым для Бороды в качестве игрока «Клипперс». В прошлом регулярном чемпионате Харден провёл за «парусников» 72 игры, в которых в среднем набирал 16,6 очка, делал 5,1 подбора и 8,5 передачи.

Клуб из Лос-Анджелеса пробился в плей-офф НБА с четвёртого места, но в первом раунде уступил будущему финалисту «Даллас Маверикс» со счётом 2-4.

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