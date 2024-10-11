Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

BVM Sports: Дёмин особенно выделился, показав себя как кандидат на высокий выбор в драфте

Североамериканское издание BVM Sports оценило вчерашний выставочный матч по баскетболу в университете Бригама Янга (BYU), за который играет российский баскетболист Егор Дёмин.

«Товарищеский матч «синих» против «белых» в BYU показал перспективы обновлённой мужской баскетбольной команды под руководством Кевина Янга. Новички, такие как Егор Дёмин и Кеба Кейта, вместе с опытными игроками, такими как Фуссени Траоре, проявили себя наилучшим образом.

В атаке использовались новые стратегии, включая применение более низкорослых игроков в роли заслонов, что продемонстрировало гибкость и динамичность команды.

В целом команда выглядит готовой к предстоящему сезону, вызывая энтузиазм среди болельщиков. Егор Дёмин особенно выделился, показав себя как потенциальный кандидат на высокий выбор в драфте», — сказано в статье.