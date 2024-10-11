«Бессмысленно». Док Риверс высказался о решении «Лейкерс» уволить Дарвина Хэма

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс поддержал Дарвина Хэма, уволенного клубом НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» после поражения в первом раунде плей-офф НБА прошлого сезона от «Денвер Наггетс». Его место занял Джей Джей Реддик.

«Я не буду вдаваться во все подробности того, что там произошло, но он вывел команду в финал Запада, а затем на следующий год выиграл внутрисезонный турнир, на который, как говорят, должны возлагаться большие надежды.

Это буквально бессмысленно, но такое случается. Это случается со всеми нами. Это часть процесса. Но я бы хотел, чтобы Дарвин оставался рядом», — сказал Риверс на канале Milwaukee Bucks в YouTube.

Главные новости дня: