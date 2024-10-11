Тренер «Бостона» Маззулла рассказал, как Тейтум справляется с критикой

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла поделился мнением о том, что форвард клуба Джейсон Тейтум часто имеет дело с несправедливой критикой.

«Справляется. Он справляется с этим. На самом деле это [критика] величайший комплимент… Это то, о чём вы просили», — сказал Маззулла в сериале Starting 5 от Netflix.

26-летний Тейтум в минувшем сезоне стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «кельтов». «Бостон» впервые с 2008 года поднял Кубок Ларри О’Брайена над головой. К тому же клуб из Массачусетса обогнал «Лос-Анджелес Лейкерс» по количеству титулов в НБА. Теперь на счету «Селтикс» 18 трофеев, а у «озёрников» — 17.

Напомним, Тейтум в прошлом регулярном чемпионате в среднем набирал 26,9 очка, делал 8,1 подбора и 4,9 передачи.