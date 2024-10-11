Журналист проанализировал игру Егора Дёмина в выставочном матче университета BYU

Североамериканский журналист и редактор спортивного сайта Vanquish The Foe, посвящённого университету Бригама Янга (BYU), в котором играет Егор Дёмин, Мэтт Фриман оценил выступление российского баскетболиста во вчерашнем выставочном матче.

«Егор Дёмин активно проявлял себя на площадке, Кеба Кейта уверенно завершал атаки, а вернувшиеся игроки, такие как Фуссени Траоре и Ричи Сондерс, внесли свой значимый вклад в общую игру команды. Какие выводы можно сделать из быстрого товарищеского матча, который не транслировался по телевидению?

Один из способов, которым защитники могут держать соперников в напряжении, — это отказ от заслонов. Егор, похоже, предпочитает именно такой стиль игры. Хотя для многих защитников это может быть рискованно — врываться в гущу обороны для игрока с его физическими данными и талантом не представляет проблемы.

Тренер Янг после игры отметил, что это была лучшая демонстрация Егора в работе с таким типом защиты. Возможно, это был эксперимент в рамках товарищеского матча, чтобы дать Егору возможность проявить себя, но не исключено, что команда BYU будет использовать такую тактику для замедления игроков с мячом и создания перехватов.

Егор оправдывает ожидания как потенциальный высокий выбор на драфте, вернувшиеся игроки выполняют свои задачи, а новички выглядят слаженно и вносят значительный вклад. С новым тренерским штабом и привлечением известных игроков в этом сезоне энтузиазм болельщиков достиг своего пика, и товарищеский матч только усилил его», — сказано в статье на Vanquish The Foe.