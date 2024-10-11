Бывший игрок НБА объяснил, как его обмануло руководство «Лейкерс»

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джуниор Бриджмен поделился историей о том, как руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» ввело его в заблуждение, а впоследствии обменяло в «Милуоки Бакс» на Карима Абдул-Джаббара.

Ещё до драфта 1975 года, на котором и выбрали Бриджмена, ходили слухи о том, что Абдул-Джаббар запросил обмен в «Лейкерс». Но руководство клуба из Лос-Анджелеса сообщило Джуниору, что если команда выбирает баскетболиста на драфте, то она хочет, чтобы он провёл в составе «Лейкерс» всю жизнь.

«В конце концов мой агент сказал мне: «Что же, если это случится, то вероятность этого один к четырём. И это именно то, что произошло. Карима обменяли на четырёх игроков.

В то время всё, чего я хотел, — это получить шанс сыграть. Я говорил людям: «Мне всё равно, есть ли у них команда в Анкоридже, на Аляске. Я получил шанс сыграть в НБА, и я собираюсь жить где угодно. Я подумал, что с молодой командой у меня будет больше шансов играть, так что в каком-то смысле это было даже лучше, чем играть за «Лейкерс», – сказал Бриджмен в подкасте Hear District.