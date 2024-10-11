Инсайдер назвал ожидаемый ход «Лейкерс» по усилению состава

Известный инсайдер Шэмс Чарания в эфире NBA Today рассказал, что, по имеющимся у него сведениям, клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» намерен укрепить состав за счёт приобретения игрока на позицию центрового.

Ранее один из центровых «Лейкерс» Кристиан Вуд перенёс операцию на колене. Кроме того, на этой позиции могут сыграть Энтони Дэвис, Джексон Хэйс и Кристиан Колоко.

Ранее Чарания рассказал, когда может состояться первая совместная игра лидера «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса и его сына Бронни, который был выбран «озёрниками» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.

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