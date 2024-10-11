«Они думали, что «Даллас» обыграет нас?» Тейтум обратился к экспертам НБА

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум недоумевал, когда многие баскетбольные эксперты предрекали «Даллас Маверикс» победу в финале НБА 2024 года.

«У людей есть своё мнение. Я не знал, троллили ли они меня, за неимением лучшего термина. Немного неуважительно отзывались обо мне или о том, чего я добился, или о том, что, по их мнению, я могу или не могу сделать. Они действительно думали, что «Маверикс» обыграют нас? Наверное, приятно было быть аутсайдером. Впервые за долгое время», – сказал Тейтум в сериале Starting 5 от Netflix.

Напомним, «Бостон» в финале НБА обыграл «Даллас» со счётом 4-1. Всего по ходу плей-офф 2024 года «кельты» уступили лишь в трёх играх.