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«Всё крутилось вокруг «Майами». Кевин Гарнетт раскритиковал НБА

«Всё крутилось вокруг «Майами». Кевин Гарнетт раскритиковал НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт поделился мнением о том, что лига была против того, чтобы «кельты» прошли «Майами Хит» во главе с Леброном Джеймсом, Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем.

«СМИ и лига знали, у них была повестка, а «Бостон» не был частью этого. Вот почему «Майами» одержал победу в нашей серии.

Мы [«Бостон»] не были частью этой повестки. Всё крутилось вокруг «Майами». Леброн Джеймс перебрался в Майами не для того, чтобы повторилась история с «Кливлендом». Например, Уйэд пытался сломать Рондо локоть и не был за это дисквалифицирован», — сказал Кевин Гарнетт в подкасте Билла Симмонса.

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