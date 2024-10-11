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Джерри Уэст однажды раскрыл, почему его сын на самом деле покинул «Лейкерс»

Джерри Уэст однажды раскрыл, почему его сын на самом деле покинул «Лейкерс»
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Издание ESPN US поделилось подробностями ухода сына легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэста Райана из калифорнийской команды в 2019 году. В стане «озёрников» Райан трудился сперва в качестве скаута, а затем был директором по селекционной работе. Ранее говорилось, что он ушёл из команды, так как не видел возможностей для дальнейшего роста.

У Джерри после ухода из «Лейкерс» сложились напряжённые отношения с руководством клуба. После этого он отправился в «Лос-Анджелес Клипперс» в качестве консультанта. По мнению Джерри, уход его сына из «Лейкерс» связан именно с ним. Джерри считал, что сын оказался «сопутствующим ущербом» в его столкновении с руководством «Лейкерс».

«Они расстались с ним из-за меня», — говорил Джерри.

Напомним, Джерри скончался в июне этого года.

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