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«Битва за место под солнцем». Сергей Елевич — о предстоящем матче ЦСКА и «Зенита»

«Битва за место под солнцем». Сергей Елевич — о предстоящем матче ЦСКА и «Зенита»
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Встреча состоится 13 октября в Москве. Её начало запланировано на 17:00 мск. На данный момент ЦСКА одержал четыре победы и потерпел одно поражение. В активе клуба из Санкт-Петербурга пять побед при одном проигрыше.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У обеих команд по одному поражению на старте сезона. То, что «Зенит» уступил одному из лидеров, — это понятно. А вот поражение ЦСКА от «Пари Нижнего Новгорода» удивило, это стало неожиданностью. Хотя вроде и гандикап был неплохой. При этом цели у армейцев и «Зенита» очень высокие. Так что настрой у обоих соперников будет запредельный. Тем более «Локомотив» сейчас идёт без поражений. Наверное, предстоящий матч будет очень интересный, и его можно назвать битвой за место под солнцем. Фаворита здесь не выделю», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

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