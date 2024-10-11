Леброн высказался о сложностях в 18 лет из-за своей популярности

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о популярности, с которой столкнулся на самом старте своей профессиональной карьеры.

«Примерно в 18 лет я понял, что являюсь лицом НБА. Можете ли вы вообще представить, что вам 18, 19, 20 или 21 год, у вас куча денег, вы имеете возможность делать всё, что захотите, но при этом даже не можете сходить в кинотеатр или парк развлечений?» — сказал Джеймс в эфире спортивного сериала «Первая пятёрка» (Starting 5).

Леброн является четырёхкратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал с «Майами Хит» и ещё по одному – с «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелесом».

Леброн эмоционально отреагировал на вопрос про свой возраст: