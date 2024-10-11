Экс-игрок ЦСКА Де Коло стал вторым баскетболисом в истории Евролиги, набравшим 4500 очков

37-летний французский баскетболист Нандо Де Коло стал вторым игроком в истории Евролиги, достигшим отметки в 4500 набранных очков. Об этом информирует пресс-служба турнира. В настоящий момент в активе Де Коло 4502 очка. Лидером является Майк Джеймс, на счету которого 4649 очков.

Примечательно, что и Де Коло, и Джеймс ранее представляли ЦСКА. Нандо сейчас играет за АСВЕЛ, а Майк – за «Монако».

Недавно четырёхкратный чемпион Евролиги и бывший игрок московского ЦСКА Кайл Хайнс назвал любимых товарищей по команде до завершения профессиональной карьеры в качестве баскетболиста.

У кого больше всех очков в НБА: