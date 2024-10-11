Энтони Эдвардс запросил ДНК-тест для установления отцовства

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс намерен затребовать проведение ДНК-теста, чтобы установить, является ли он отцом ребёнка своей бывшей девушки Аиши Ховард. Об этом информирует Page Six.

«Если генетическое тестирование покажет, что заявитель является отцом, заявитель потребует вынесения постановления об установлении отцовства», — говорится в документе, поданном в суд.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эдвардс принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 25,9 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 5,1 передачи. В 16 играх плей-офф у него была следующая статистика: 27,6 очка, семь подборов и 6,5 передачи.

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