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Главный тренер «Автодора» Богичевич высказался о предстоящем матче с УНИКСом

Главный тренер «Автодора» Богичевич высказался о предстоящем матче с УНИКСом
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился мнением о предстоящем матче в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча состоится завтра, 12 октября, в Казани. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Автодор
Саратов
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наш следующий соперник очень опасен. УНИКС — качественная команда, они продемонстрировали это в последние несколько сезонов. Каждый игрок в составе обладает отличными навыками и хорошо понимает баскетбол.

Мы уважаем эту команду, но выходим на площадку, чтобы биться. Наша цель — показать себя с лучшей стороны, бороться до конца, а на результат посмотрим в конце игры. Постараемся не упустить наши шансы», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

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