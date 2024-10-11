Главный тренер «Автодора» Богичевич высказался о предстоящем матче с УНИКСом

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился мнением о предстоящем матче в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча состоится завтра, 12 октября, в Казани. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Наш следующий соперник очень опасен. УНИКС — качественная команда, они продемонстрировали это в последние несколько сезонов. Каждый игрок в составе обладает отличными навыками и хорошо понимает баскетбол.

Мы уважаем эту команду, но выходим на площадку, чтобы биться. Наша цель — показать себя с лучшей стороны, бороться до конца, а на результат посмотрим в конце игры. Постараемся не упустить наши шансы», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

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