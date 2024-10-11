«Постараемся контролировать игру». Главный тренер «Самары» — о предстоящем матче с «Локо»

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович дал комментарий по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится завтра, 12 октября, в Краснодаре. Её начало запланировано на 16:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 12 октября 2024, суббота. 16:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сегодня утром мы прибыли в Краснодар после довольно долгой дороги. К матчу с «Локомотивом-Кубань» мы начали готовиться сразу после игры с «Енисеем». Но на нашу подготовку вновь влияет кадровый «некомплект»: несколько очень важных для нас игроков не тренировались после матча с красноярцами — и мы посмотрим сегодня, кто сможет сыграть завтра, а кто будет вынужден пропустить матч.

Нам предстоит сыграть с очень сильной командой, единственной в чемпионате не имеющей поражений. С большим уважением относимся к сопернику — но, конечно, мы будем искать свои шансы и постараемся показать нашу лучшую игру. Краснодарцы играют в очень быстрый баскетбол — и мы должны показать много энергии, чтобы реагировать на агрессивную игру хозяев и постараться самим контролировать игру. Надеюсь, наши игроки выйдут на матч уверенными в себе и с верой в хороший результат», — приводит слова Анзуловича пресс-служба «Самары».