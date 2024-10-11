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Допустивший 11 промахов новичок «Лейкерс» Кнехт раскрыл, что сказал ему Леброн после

Допустивший 11 промахов новичок «Лейкерс» Кнехт раскрыл, что сказал ему Леброн после
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Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтон Кнехт рассказал о реакции лёгкого форварда команды Леброна Джеймса и главного тренера Джей Джей Редика на его промахи в предсезонном матче НБА с «Милуоки Бакс». Кнехт совершил 16 бросков, лишь пять из которых оказались точными. В общей сложности Далтон набрал 13 очков.

«Когда мы оказались в стороне, Брон сказал мне: «Просто продолжай бросать». Он считали, что всё в порядке. То же самое я могу сказать и про Джей Джей Редика. Они сказали, что всё в порядке», — сказал Кнехт на пресс-конференции.

Напомним, «Лос-Анджелес» победил «Милуоки» со счётом 107:102.

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