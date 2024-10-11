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«Надеюсь, однажды он сдастся». Экс-чемпион НБА пригласил Майкла Джордана на подкаст

«Надеюсь, однажды он сдастся». Экс-чемпион НБА пригласил Майкла Джордана на подкаст
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Бывший чемпион НБА Мэтт Барнс рассказал о желании пригласить в свой знаменитый подкаст All The Smoke легендарного Майкла Джордана.

«Очень надеюсь, что Майкл Джордан придёт к нам. Надеюсь. Мы хотим услышать его истории. Накануне у нас была возможность пообщаться с Домиником Уилкинсом, и у него было много замечательных историй о Джордане, так что я бы с удовольствием просто послушал, что говорит Майкл. Надеюсь, это будет All The Smoke, но если не мы, то кто угодно.

Иногда, когда ты настолько хорош, ты позволяешь твоим достижениям говорить за тебя, позволяешь всем остальным говорить за тебя. Я знаю, ему есть что рассказать. NASCAR, гольф, куча крутых вещей. Поэтому надеюсь, что однажды он сдастся и сядет с нами за один стол», — приводит слова Барнса Sportskeeda.

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