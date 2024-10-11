Джей Джей Редик и Док Риверс больше не держат зла друг на друга

Тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс и наставник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик заявили, что между ними нет никаких плохих чувств, несмотря на прошлые трения и публичную критику в адрес друг друга.

«У нас всё в порядке. Я никогда не держу обид на людей. И я не собираюсь сейчас вдаваться в историю наших с Доком отношений. И, вероятно, никогда не буду этого делать. Как мне кажется, он думает точно так же, как и я», — приводит слова Редика Latimes.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» сегодня на своей площадке принимал «Милуоки Бакс» в рамках предсезонных матчей и одержал первую в сезоне победу со счётом 107:102.