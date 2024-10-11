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Шакил О'Нил заявил, что смог бы заблокировать знаменитый бросок крюком Абдул-Джаббара

Шакил О'Нил заявил, что смог бы заблокировать знаменитый бросок крюком Абдул-Джаббара
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Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил заявил, что он мог бы заблокировать один из величайших приёмов в истории НБА — знаменитый бросок крюком Карима Абдул-Джаббара.

«Думаю, я мог бы сделать это пару раз», — сказал О'Нил в разговоре с Чонси Биллапсом и Айзеей Томасом.

«Не думаю, что ты мог бы это сделать. В какой момент ты собирался заблокировать его? Когда он выбрасывал мяч вверх?» — ответил ему Биллапс.

«Шак, ты знаешь, я люблю тебя, но у тебя бы не получилось», — отметил Томас.

Карим Абдул-Джаббар выступал с 1969 по 1989 год за «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». За карьеру он набрал 38 387 очков (24,6 в среднем за игру).

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