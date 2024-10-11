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Кендрик Перкинс предлагает студентам авансовый платёж взамен на процент от прибыли

Кендрик Перкинс предлагает студентам авансовый платёж взамен на процент от прибыли
Кендрик Перкинс
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Компания Nilly, соучредителем которой стал известный экс-чемпион НБА, а ныне баскетбольный аналитик Кендрик Перкинс, предлагает молодым студентам-спортсменам получить авансом крупные платежи в обмен на часть их дальнейшего заработка.

Со всеми спортсменами заключаются контракты NIL, которые позволяют им зарабатывать деньги за счёт рекламных сделок, спонсорства и других коммерческих мероприятий.

Компания предлагает выплаты в размере от $ 25 тыс. до $ 100 тыс. Взамен компания получает эксклюзивные права на продажу имени, образа спортсмена на протяжении семи лет, кроме того, компания получает от 10% до 50% от доходов спортсменов.

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