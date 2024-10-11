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Анатолий Тимощук: Ксавьер Мун похож на Аршавина

Анатолий Тимощук: Ксавьер Мун похож на Аршавина
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Тренер футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук рассказал, на кого из состава футбольного «Зенита» 2007 года похожи нынешние баскетболисты сине-бело-голубых. Его слова приводит пресс-служба БК «Зенит».

— Если сравнивать этот состав с футбольным «Зенитом» 2007 года, то кто Омари Спеллмен, кто Дуэйн Бэйкон, а кто —Ксавьер Мун?
— Тяжело сравнивать. Наверное, Мун по сложению больше похож на Андрея Аршавина. Я, наверное, больше Алекс Пойтресс, потому что такой мощный. В центре поля находится. Спеллмен — Паша Погребняк. Какие-то параллели можно проводить чисто в шуточной манере. Но ребятам нужно добавить чуть-чуть самоотдачи. Потому что даже по Пойтрессу, если сравнить с его предыдущим выступлением за «Зенит», он был более агрессивный, более нацеленный. Сегодня он играет неплохо, результативно, но всё-таки лично я жду от него большего.

9 октября «Зенит» в рамках Единой лиги ВТБ обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 81:78 (21:22; 21:19; 27:14; 12:23) и вышел на второе место в лиге.

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