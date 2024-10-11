Экс-чемпион НБА объяснил, почему споры вокруг Олимпиады пойдут на пользу «Бостону»

Бывший игрок НБА, чемпион 2017 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс считает, что споры вокруг непопадания Джейлена Брауна в состав национальной команды на Олимпиаду-2024 и ограниченного игрового времени Джейсона Тейтума могут помочь «Бостон Селтикс» завоевать второй титул подряд.

«Мне нравится Бостон. Нравится, потому что у [Кристапса] Порзингиса было целое межсезонье, чтобы восстановиться, а Джейсон Тейтум и Джейлен Браун мало играли. То, что Тейтум толком не играл на Олимпиаде, было ужасно, и этому нет оправдания. А то, что Джейлен Браун даже не получил возможности выступить на Олимпиаде после сезона, в котором он получил звание MVP финала, было очень неуважительно.

Поэтому я знаю, что эти двое выйдут с настроем на победу. Они мои фавориты на Востоке — хотя есть и несколько других команд. Мне нравится «Филадельфия», а окно возможностей «Милуоки» закрывается», — приводит слова Барнса Total Pro Sports.