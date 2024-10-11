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«Одна из эгоистичных атак на меритократию». Обозреватель — о Бронни Джеймсе в «Лейкерс»

«Одна из эгоистичных атак на меритократию». Обозреватель — о Бронни Джеймсе в «Лейкерс»
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Обозреватели НБА Джейсон Уитлок и Стив Ким на шоу Fearless раскритиковали «Лос-Анджелес Лейкерс» за включение в свой состав Бронни Джеймса, сына лидера команды Леброна Джеймса.

«Лейкерс» больше сосредоточены на том, чтобы «создать историю», чем на том, чтобы провести сильный и успешный сезон. Почему бы нам просто не назвать вещи своими именами? Это одна из самых эгоистичных и нарциссических атак на меритократию в спорте», — сказал Уитлок.

«При этом те, кто обвиняют Дональда Трампа в том, что он всем обязан своему отцу, радуются по этому поводу», – отметил Ким.

Ранее известный инсайдер Шэмс Чарания рассказал, что первая официальная совместная игра Леброна Джеймса и его сына Бронни, который был выбран «озёрниками» на драфте НБА 2024 года, может состояться в первом же матче «Лос-Анджелеса» в регулярном чемпионате НБА — 22 октября, с «Миннесотой Тимбервулвз».

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