«Барселона» с разницей в 15 очков победила «Альбу» в матче 2-го тура Евролиги

В Испании завершился матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались БК «Барселона» и «Альба» (Германия). Игра закончилась со счётом 88:73 (19:16, 24:21, 20:17, 25:19) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал испанский защитник Дарио Брисуэла. Он набрал 18 очков, сделал два подбора и отдал одну результативную передачу. У «Альбы» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Мартин Херманнссон, на счету которого 13 очков, два подбора и пять передач.

В следующем туре соревнований «Барселона» 16 октября примет БК «Монако». «Альба» 15 октября сыграет дома с АСВЕЛом (Франция).