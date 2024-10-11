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Барселона — Альба, результат матча 11 октября 2024, счёт 88:73, Евролига

«Барселона» с разницей в 15 очков победила «Альбу» в матче 2-го тура Евролиги
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В Испании завершился матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались БК «Барселона» и «Альба» (Германия). Игра закончилась со счётом 88:73 (19:16, 24:21, 20:17, 25:19) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
4-я четверть
88 : 73
Альба
Берлин, Германия
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Nunez, Фалл, Лапровиттола, Абринес, Паркер
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Херманнссон, Олинде, Кумадже, Рапикве, Бин, Уильямс

Самым результативным игроком в составе победителей стал испанский защитник Дарио Брисуэла. Он набрал 18 очков, сделал два подбора и отдал одну результативную передачу. У «Альбы» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Мартин Херманнссон, на счету которого 13 очков, два подбора и пять передач.

В следующем туре соревнований «Барселона» 16 октября примет БК «Монако». «Альба» 15 октября сыграет дома с АСВЕЛом (Франция).

Евролига. Календарь
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