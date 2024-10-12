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Олимпиакос — Жальгирис, результат матча 11 октября 2024, счёт 74:68, Евролига

«Олимпиакос» с разницей в шесть очков победил «Жальгирис» в матче 2-го тура Евролиги
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В Греции завершился матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Олимпиакос» и литовский «Жальгирис». Игра закончилась со счётом 74:68 (21:6, 14:18, 17:19, 22:25) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
74 : 68
Жальгирис
Каунас, Литва
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Петрушев, Маккиссик, Фурнье
Жальгирис: Wallace, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский защитник Эван Фурнье. Он набрал 14 очков и сделал пять подборов. У «Жальгириса» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Дейвидас Сирвидис, на счету которого 16 очков, три подбора и две передачи.

В следующем туре соревнований «Олимпиакос» 15 октября примет дома «Олимпию Милан». «Жальгирис» в тот же день сыграет в Италии с «Виртусом».

Евролига. Календарь
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