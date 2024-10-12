Результаты всех матчей Евролиги 11 октября, турнирная таблица
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В пятницу, 11 октября состоялись матчи 2-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено три игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
Результаты матчей Евролиги 11 октября:
«Олимпиакос» – «Жальгирис» — 74:68;
«Олимпия» – «Париж» — 79:74;
«Барселона» – «Альба» — 88:73.
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
74 : 68
Жальгирис
Каунас, Литва
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Петрушев, Маккиссик, Фурнье
Жальгирис: Wallace, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
4-я четверть
79 : 74
Париж
Париж, Франция
Олимпия: Dimitrijevikj, Бортолани, Козёр, Тонут, Брукс, Ледей, Риччи, Диоп, Карузо, Шилдс, Миротич, McCormack
Париж: Шортс, Малкольм, Hifi, Уорд, Кавалье, Sy, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Jantunen, Уаттара
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
4-я четверть
88 : 73
Альба
Берлин, Германия
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Nunez, Фалл, Лапровиттола, Абринес, Паркер
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Херманнссон, Олинде, Кумадже, Рапикве, Бин, Уильямс
В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги прдлится с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34-х туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путевку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.
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