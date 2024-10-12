Результаты всех матчей Евролиги 11 октября, турнирная таблица

В пятницу, 11 октября состоялись матчи 2-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено три игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 11 октября:

«Олимпиакос» – «Жальгирис» — 74:68;

«Олимпия» – «Париж» — 79:74;

«Барселона» – «Альба» — 88:73.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги прдлится с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34-х туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путевку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.