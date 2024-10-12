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«Миннесота» показала интересную статистику в предсезонных матчах НБА

«Миннесота» показала интересную статистику в предсезонных матчах НБА
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«Миннесота Тимбервулвз» не проигрывала в предсезонных матчах Национальной баскетбольной ассоциации с октября 2022 года. Об этом сообщает статистический портал StatMuse.

«Волки» недавно обменяли одного из своих лидеров прошлых лет Карла-Энтони Таунса на Джулиуса Рэндла, Донте Дивинченцо («Нью-Йорк Никс») и драфт-пик первого раунда.

Отметим, что «Миннесота» в нынешней предсезонке оказалась сильнее «Лос-Анджелес Лейкерс» – 124:107, а также «Филадельфии Сиксерс» – 121:111. Самым результативным игроком «волков» в матче с «Филой» стал центровой Наз Рид, набравший 19 очков, сделавший четыре подбора, два блок-шота и четыре передачи.

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