«Миннесота» показала интересную статистику в предсезонных матчах НБА

«Миннесота Тимбервулвз» не проигрывала в предсезонных матчах Национальной баскетбольной ассоциации с октября 2022 года. Об этом сообщает статистический портал StatMuse.

«Волки» недавно обменяли одного из своих лидеров прошлых лет Карла-Энтони Таунса на Джулиуса Рэндла, Донте Дивинченцо («Нью-Йорк Никс») и драфт-пик первого раунда.

Отметим, что «Миннесота» в нынешней предсезонке оказалась сильнее «Лос-Анджелес Лейкерс» – 124:107, а также «Филадельфии Сиксерс» – 121:111. Самым результативным игроком «волков» в матче с «Филой» стал центровой Наз Рид, набравший 19 очков, сделавший четыре подбора, два блок-шота и четыре передачи.