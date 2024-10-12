Игроки «Финикса» и «Детройта» чуть не подрались за мяч в предсезонке НБА

В матче предсезонной подготовки к сезону-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации форвард «Финикс Санз» Ройс О’Нил сцепился в борьбе за мяч с представителем «Детройт Пистонс» Роном Холландом. Несмотря на свисток судьи, баскетболисты продолжали пытаться забрать мяч в своё распоряжение.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В итоге О’Нил выиграл борьбу за мяч, а домашние трибуны и скамейка запасных остались в полном восторге из-за этого. Матч завершился победой «Детройта» со счётом 109:91. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «поршней» Кейд Каннингем, который практически оформил трипл-дабл: 25 очков, 12 подборов и девять передач.