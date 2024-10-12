Новичок «Голден Стэйт» реализовал красивейший бросок из-за дуги

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Бадди Хилд реализовал красивейший бросок из-за дуги, оттолкнувшись от паркета с одной ноги.

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Напомним, по ходу прошлого сезона Хилд был обменян из «Индианы Пэйсерс» в «Филадельфию Сиксерс». Он принял участие в 84 встречах регулярного чемпионата, став первым игроком за последние 19 лет, кому это удавалось в НБА.

«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 109:106. Хилд записал на свой счёт 10 очков.

31-летний Хилд подписал с «Голден Стэйт» гарантированный контракт на два года, за который получит $ 18 млн. Третий сезон у него частично гарантирован на $ 3 млн. В четвёртом сезоне, который не является гарантированным, у Бадди будет опция игрока.