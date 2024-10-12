Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок «Голден Стэйт» реализовал красивейший бросок из-за дуги

Новичок «Голден Стэйт» реализовал красивейший бросок из-за дуги
Комментарии

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Бадди Хилд реализовал красивейший бросок из-за дуги, оттолкнувшись от паркета с одной ноги.

ВИДЕО

Напомним, по ходу прошлого сезона Хилд был обменян из «Индианы Пэйсерс» в «Филадельфию Сиксерс». Он принял участие в 84 встречах регулярного чемпионата, став первым игроком за последние 19 лет, кому это удавалось в НБА.

«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 109:106. Хилд записал на свой счёт 10 очков.

31-летний Хилд подписал с «Голден Стэйт» гарантированный контракт на два года, за который получит $ 18 млн. Третий сезон у него частично гарантирован на $ 3 млн. В четвёртом сезоне, который не является гарантированным, у Бадди будет опция игрока.

Сейчас читают:
Просто шок! Игрок НБА завершил карьеру в 21 год. Его заявление породило лишь новые догадки
Просто шок! Игрок НБА завершил карьеру в 21 год. Его заявление породило лишь новые догадки
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android