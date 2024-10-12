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Энтони Эдвардс выступил с критикой в адрес Майкла Джордана и Коби Брайанта

Энтони Эдвардс выступил с критикой в адрес Майкла Джордана и Коби Брайанта
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс выступил с критикой в адрес легендарных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана и Коби Брайанта. Лидер «Тимбервулвз» не согласен с тем, как они обращались со своими товарищами по команде.

«Нельзя разговаривать со всеми [игроками] одинаково. С игроками нужно общаться по-разному. Некоторые могут это вынести, стерпеть. Я говорю кое-кому из своих товарищей по команде: «Эй, возьми себя в руки». Но с некоторыми парнями нужно поговорить наедине. На самом деле, ты не можешь критиковать их при всех», — приводит слова Энтони портал Sports Illustrated.

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