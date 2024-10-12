Единая лига: расписание матчей 12 октября

Сегодня, 12 октября, в рамках Единой лиги ВТБ состоятся очередные игры. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Расписание матчей Единой лиги 9 октября:

12:00 мск — «Астана» — МБА-МАИ;

14:00 мск — «Енисей» — «Уралмаш»;

16:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Самара»;

18:00 мск — УНИКС — «Автодор».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 12 октября 2024, суббота. 12:00 МСК Астана Астана Не начался МБА-МАИ Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК Енисей Красноярск Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 12 октября 2024, суббота. 16:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Победителем предыдущего сезона-2023/2024 является московский ЦСКА, обыгравший казанский УНИКС со счётом 4-1.