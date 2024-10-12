Единая лига: расписание матчей 12 октября
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Сегодня, 12 октября, в рамках Единой лиги ВТБ состоятся очередные игры. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.
Расписание матчей Единой лиги 9 октября:
12:00 мск — «Астана» — МБА-МАИ;
14:00 мск — «Енисей» — «Уралмаш»;
16:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Самара»;
18:00 мск — УНИКС — «Автодор».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 12:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).
Победителем предыдущего сезона-2023/2024 является московский ЦСКА, обыгравший казанский УНИКС со счётом 4-1.
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