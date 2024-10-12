Назван клуб НБА, которому обязательно нужно обратить внимание на Егора Дёмина

Известное американское издание Sports Illustrated обратило внимание на то, что «Бруклин Нетс» стоит всерьёз присмотреться к россиянину Егору Дёмину на драфте НБА 2025 года.

«Демин продемонстрировал выдержку и множество атакующих навыков в короткой тренировке. Он находил открытых товарищей по команде после пик-н-ролла и атаковал защитников своими стремительными прорывами под кольцо. Бросок также был продемонстрирован.

«Нетс», у которых есть несколько выборов в первом раунде драфта НБА 2025 года, должны обязательно обратить внимание на Дёмина, так как у него будет много возможностей проявить себя в нападении BYU. Поскольку начинается перестройка «Бруклина», сообщество команды уже присматривается к драфту следующего года, чтобы найти следующего большого игрока», – говорится в материале Sports Illustrated.