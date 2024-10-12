Бывший игрок ЦСКА Кейру назвал фаворита в матче армейцев с «Зенитом» в рамках Единой лиги

40-летний российский баскетболист Виктор Кейру, который в своей карьере успел поиграть за такие клубы Единой лиги, как московский ЦСКА и УНИКС, спрогнозировал фаворита во встрече армейцев и петербуржского «Зенита».

«Между ЦСКА и «Зенитом» всегда напряжённые противостояния. В предстоящей игре особый интерес представляет то, как будут действовать задние линии обеих команд: чья защита сыграет успешнее, тот, скорее всего, и выиграет. Со стороны ЦСКА это Аврамович, Тримбл и Уэйр, у «Зенита» — Фрейзер, Мун, Бэйкон. От этих игроков в предстоящем матче будет зависеть многое. При этом Фрейзер в начале чемпионата выглядит не очень убедительно. К тому же в последних матчах «Зенит» концовки игр проводит не очень здорово. Конечно, всё это минус для «Зенита».

Предпочтение в этом противостоянии отдаю ЦСКА. Во‑первых, они играют дома, во‑вторых, армейцы, несмотря на поражение от «Пари Нижний Новгород», выглядят сейчас более стабильно, чем их соперник», — приводит слова Кейру «Матч ТВ».

Кейру начал свой профессиональный путь в Ростовской области, выступая в сезоне-2000/2001 за команду первой лиги из Таганрога «Красный Котельщик». После окончания школы перешёл в казанский УНИКС и подписал контракт 2+2. Первые два сезона выступал за УНИКС-2.

Встреча между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт 13 октября на стадионе «Мегаспорт». Санкт-петербургский клуб после проведённых шести игр занимает второе место в Единой лиге, проиграв лишь в одной встрече лидеру чемпионата, идущему без поражений, — «Локомотиву-Кубань». ЦСКА занимает третье место, проиграв один раз «Пари Нижний Новгород».