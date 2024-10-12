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В дом игрока Евролиги дважды стреляли неизвестные

В дом игрока Евролиги дважды стреляли неизвестные
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В квартиру игрока турецкого «Анадолу Эфес» Стэнли Джонсона дважды выстрелили неизвестные лица.

По информации Ekol TV, неизвестные прошлой ночью произвели два выстрела в квартиру баскетболиста, которая находится в районе Кагитан (Стамбул). К слову, третья пуля попала в квартиру этажом ниже.

Игрок «Эфеса» не пострадал. Также сообщается, что он намеревается подать заявление в полицию для возбуждения уголовного дела. Местные правоохранительные органы уже начали поиск подозреваемых.

28-летний баскетболист перешёл в турецкий клуб после девяти сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации и Лиги развития. Джонсон в среднем набирал 2,5 очка и делал 2,5 подбора в своих двух первых матчах в Евролиге.

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