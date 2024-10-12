Леброн и Гарнетт дали высокую оценку Джимми Батлеру, когда тот выступал за «Чикаго Буллз»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и чемпион НБА Кевин Гарнетт с уважением высказались о Джимми Батлере, когда тот начинал выступать в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз», в документальном сериале Netflix «Starting 5».

Леброн Джеймс. Когда Джимми перешёл в лигу из «Маркетт Голден Иглз» (команда Университета Маркетта, за которую. выступал Батлер. — Прим. «Чемпионата»), вы тогда не могли выйти на площадку с ним и не быть готовыми к игре. Он преследовал бы вас.

Кевин Гарнетт. Джимми — чёртов пёс (на сленге слово «пёс» означает жёсткость и крутость человека, о котором говорят. — Прим. «Чемпионата»). Таково его ДНК. Это то, чем он известен. Я уважаю Джимми, и мы верим в него.