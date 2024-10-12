Стив Керр рассказал, в чём «Голден Стэйт» стал сильнее после ухода Клэя Томпсона

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением о команде после ухода атакующего защитника Клэя Томпсона, который подписал новый контракт с «Даллас Маверикс».

«Что мне нравится в этой команде, так это то, что, несмотря на потерю Клэя [Томпсона], у нас стало больше бросковой глубины», – приводит слова Керра журналист The Athletic Энтони Слэйтер.

Напомним, в составе «Голден Стэйт» Клэй стал четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, играя в стане «воинов» 12 лет.

Отметим, что «Голден Стэйт» одержал победу во всех трёх матчах предсезонной подготовки к сезону-2024/2025. Клуб из Сан-Франциско выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс» (91:90), а также дважды оказался сильнее «Сакраменто Кингз» (122:112 и 109:106).