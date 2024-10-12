Кайри Ирвинг сделал резонансное заявление, связанное со сборной США

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг сделал довольно неожиданное заявление, в котором говорится, что он бы с радостью выступал за сборную Австралии. Ирвинг намекает на то, что его не взяли в сборную США на Олимпийские игры в Париже.

«Я бы с удовольствием поиграл за сборную Австралии. Не думаю, что на данный момент это реальная возможность, в зависимости от того, что решит Олимпийский комитет. Но как спортсмен я родился в Австралии. Для меня это не сложный переход, но я не хочу попасть в ту же ситуацию [с непопаданием в сборную США]. Поэтому стараюсь быть очень осторожным в своих словах. Я не хочу попасть в ловушку разочарования, когда знаю, что у меня есть другие возможности», – сказал Ирвинг в интервью Сэму Амику из The Athletic.

Напомним, Ирвинг родился в Австралии и два первых года своей жизни провёл именно в этой стране. Кайри в составе сборной США становился чемпионом Олимпиады 2016 года, которая проходила в Рио-де-Жанейро, а также выигрывал чемпионат мира по баскетболу в 2014 году.